Генерал США нелестно высказался о предложении РФ по наблюдателям в Керченском проливе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 марта. УНН. Страны мира не должны поддерживать планы России относительно одобрения мониторинга в Керченском проливе лишь "один день". Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Мысль о том, что наблюдатели будут только один день смотреть, решит ли Россия позволить кораблям проходить через Керченский пролив, это - bullshit (чушь собачья - ред.). Это фактически признание, что Россия имеет право выбирать, это сумасшедшее признание их суверенитета. Мы должны это отвергнуть", - сказал он.
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Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что об организации международной мониторинговой миссии в Керченском проливе не может быть и речи, хотя Россия "в качестве жеста доброй воли" и предложила такую одноразовую поездку экспертов.
Напомним, Бен Ходжес заявил, что заходы коммерческих судов стран-членов НАТО в порты в оккупированном Крыму являются невероятным.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
Глава Минобороны Степан Полторак указал, что РФ не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив.