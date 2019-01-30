У МЗС Росії категорично проти відправки спостерігачів у Керченську протоку

"Про це й мови не може бути ... Ми як жест доброї волі запропонували таку одноразову поїздку експертів, щоб вони потім доповіли своєму керівництву. Але, на жаль, це було сприйнято як запрошення до більш широкого танцю. Нас такий підхід не влаштовує", - заявив чиновник.

Він повідомив, що Росія спочатку пропонувала Німеччині і Франції одноразовий візит, а не місію на постійній основі.

"Ми в особі президента Путіна запропонували канцлеру Меркель, що якщо вони хочуть направити одноразову якусь групу для того, щоб подивитися, як йдуть справи на місці в Керченській протоці, то ми готові це організувати. Але ми категорично проти того, щоб це погоджувалося як-то з багатостороннім форматом моніторингу, та ще включно з Україною, тобто фактично роздувати формат до повномасштабної, довгострокової місії", - сказав він.

Раніше глава МЗС ФРН Хайко Маас виступив з ініціативою про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на Азовське море.

Після зустрічі з міністром закордонних справ ФРН, російський глава МЗС Сергій Лавров заявив, що Президент РФ Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про допуск німецьких і французьких фахівців в Керченську протоку.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з німецьким колегою заявив, що Росія може спробувати затягти фахівців Німеччини і Франції в Керченський порт і таким чином політично намагатися легалізувати окупацію Криму.