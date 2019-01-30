В МИД России категорически против отправки наблюдателей в Керченский пролив
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Статс-секретарь, заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что об организации международной мониторинговой миссии в Керченском проливе не может быть и речи. Об этом он сказал, комментируя совместную французско-германскую инициативу, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Об этом и речи не может быть… Мы в качестве жеста доброй воли предложили такую одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", - заявил чиновник.
Он сообщил, что Россия изначально предлагала Германии и Франции одноразовый визит, а не миссию на постоянной основе.
"Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что если они хотят направить одноразовую какую-то группу для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать. Но мы категорически против того, чтобы это увязывалось как-то с многосторонним форматом мониторинга, да еще включая Украину, то есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии", - сказал он.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с инициативой о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине на Азовское море.
После встречи с министром иностранных дел ФРН, российский глава МИД Сергей лавров заявил, что Президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с немецким коллегой заявил, что Россия может попытаться затянуть специалистов Германии и Франции в Керченский порт и таким образом политически пытаться легализовать оккупацию Крыма.