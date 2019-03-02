Американський генерал розкритикував країни НАТО через Крим

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 березня. УНН. Заходи комерційних суден країн-членів НАТО до портів в окупованому Криму є неймовірним. Про це заявив колишній командувач сухопутними військами США в Європі (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.

"Захід має повернути собі ініціативу. Я втомився реагувати на Росію весь час. Ми маємо взяти на себе ініціативу і змусити їх реагувати на наші дії, для того, щоб дати відсіч їхній агресії і їх триваючій експансії", - зазначив Ходжес.

З його слів, колишній держсекретар США називав це "горизонтальною ескалацією" - змусити Росію "дивитись в усі боки, не дозволити їм обирати, де все відбудеться".

"Це означає, що ми, передусім, маємо відкинути все, що навіть віддалено виглядає, ніби ми, Захід, визнали російський суверенітет над Кримом. Той факт, що комерційні судна з країн НАТО, таких як Туреччина, заходять у Севастополь, для мене є неймовірним. Як ми можемо, якщо Україна сказала, що ці порти закриті, у країнах НАТО чи інших державах заходити в ці порти так, наче це нормальна справа", - сказав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, раніше Бен Ходжес заявляв, що Захід не повинен дозволити РФ претендувати на води навколо Криму.

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