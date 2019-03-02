Американский генерал раскритиковал страны НАТО из-за Крыма

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28877 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 117716 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120991 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123405 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122006 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 153546 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117275 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145163 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ОДЕССА-КИЕВ. 2 марта. УНН. Заходы коммерческих судов стран-членов НАТО в порты в оккупированном Крыму являются невероятным. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Запад должен вернуть себе инициативу. Я устал реагировать на Россию все время. Мы должны взять на себя инициативу и заставить их реагировать на наши действия, для того, чтобы дать отпор их агрессии и их продолжающейся экспансии", - отметил Ходжес.

По его словам, бывший госсекретарь США называл это "горизонтальной эскалацией" - заставить Россию "смотреть во все стороны, не позволить им выбирать, где все произойдет".

"Это означает, что мы, прежде всего, должны отбросить все, что даже отдаленно выглядит, будто бы мы, Запад, признали российский суверенитет над Крымом. Тот факт, что коммерческие суда стран НАТО, таких как Турция, заходят в Севастополь, для меня является невероятным. Как мы можем, если Украина сказала, что эти порты закрыты, в странах НАТО или других государствах заходить в эти порты так, будто бы это нормальное дело", - сказал генерал-лейтенант.

Напомним, ранее Бен Ходжес заявлял, что Запад не должен позволить РФ претендовать на воды вокруг Крыма.

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