Американский генерал раскритиковал страны НАТО из-за Крыма

"Запад должен вернуть себе инициативу. Я устал реагировать на Россию все время. Мы должны взять на себя инициативу и заставить их реагировать на наши действия, для того, чтобы дать отпор их агрессии и их продолжающейся экспансии", - отметил Ходжес.

По его словам, бывший госсекретарь США называл это "горизонтальной эскалацией" - заставить Россию "смотреть во все стороны, не позволить им выбирать, где все произойдет".

"Это означает, что мы, прежде всего, должны отбросить все, что даже отдаленно выглядит, будто бы мы, Запад, признали российский суверенитет над Крымом. Тот факт, что коммерческие суда стран НАТО, таких как Турция, заходят в Севастополь, для меня является невероятным. Как мы можем, если Украина сказала, что эти порты закрыты, в странах НАТО или других государствах заходить в эти порты так, будто бы это нормальное дело", - сказал генерал-лейтенант.

Напомним, ранее Бен Ходжес заявлял, что Запад не должен позволить РФ претендовать на воды вокруг Крыма.