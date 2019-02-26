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Росія застерегла Британію від "наслідків" участі у проході Керченською протокою

Росія застерегла Британію від "наслідків" участі у проході Керченською протокою

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російська Федерація пригрозила Великій Британії "наслідками" у разі приєднання до нового проходу українськими суднами через Керченську протоку. Про це йдеться в коментарі, опублікованому посольством РФ у Лондоні, передає УНН.

"Участь будь-яких іноземних громадян, у тому числі держав-членів НАТО, у незаконній діяльності у Керченській протоці суперечить міжнародному праву... Що стосується можливої ​​участі Великої Британії у планах Києва, то ми сподіваємося, що Лондон утримається від таких сумнівних авантюр. Ми зі свого боку застерегли британський уряд від участі в цих небезпечних маневрах, що можуть призвести до серйозних наслідків", - вказали у російському диппредставництві на прохання прокоментувати підготовку Україною нового проходу через Керченську протоку і нібито "опитування" країн НАТО щодо приєднання до цього.

У посольстві РФ також вказали, що "будь-яка спроба маневрування в протоці, що ігнорує встановлені правила, буде розглядатися нами як ще одне порушення наших кордонів".

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Крим, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.

Голова Міноборони Степан Полторак вказав, що РФ не змусить Україну відмовитися від проходу через Керченську протоку.

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