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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 18806 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 41731 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 122776 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124379 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141279 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

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Россия предостерегла Британию от "последствий" участия в проходе Керченским проливом

Россия предостерегла Британию от "последствий" участия в проходе Керченским проливом

Киев  •  УНН

 • 31093 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российская Федерация пригрозила Великобритании "последствиями" в случае присоединения к новому проходу украинскими судами через Керченский пролив. Об этом говорится в комментарии, опубликованном посольством РФ в Лондоне, передает УНН.

"Участие любых иностранных граждан, в том числе государств-членов НАТО, в незаконной деятельности в Керченском проливе противоречит международному праву... Что касается возможного участия Великобритании в планах Киева, то мы надеемся, что Лондон воздержится от таких сомнительных авантюр. Мы со своей стороны предостерегли британское правительство от участия в этих опасных маневрах, чреватых серьезными последствиями", - указали в российском диппредставительстве на просьбу прокомментировать подготовку Украиной нового прохода через Керченский пролив и якобы "опрашивание" стран НАТО о присоединении к этому.

В посольстве РФ также указали, что "любая попытка маневрирования в проливе, игнорирующая установленные правила, будет рассматриваться нами как еще одно нарушение наших границ".

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Глава Минобороны Степан Полторак указал, что РФ не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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