Россия предостерегла Британию от "последствий" участия в проходе Керченским проливом

"Участие любых иностранных граждан, в том числе государств-членов НАТО, в незаконной деятельности в Керченском проливе противоречит международному праву... Что касается возможного участия Великобритании в планах Киева, то мы надеемся, что Лондон воздержится от таких сомнительных авантюр. Мы со своей стороны предостерегли британское правительство от участия в этих опасных маневрах, чреватых серьезными последствиями", - указали в российском диппредставительстве на просьбу прокомментировать подготовку Украиной нового прохода через Керченский пролив и якобы "опрашивание" стран НАТО о присоединении к этому.

В посольстве РФ также указали, что "любая попытка маневрирования в проливе, игнорирующая установленные правила, будет рассматриваться нами как еще одно нарушение наших границ".

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Глава Минобороны Степан Полторак указал, что РФ не заставит Украину отказаться от прохода через Керченский пролив.