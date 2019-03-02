Генерал США відверто висловився щодо пропозиції РФ про спостерігачів у Керченській протоці

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 березня. УНН. Країни світу не мають підтримувати плани Росії щодо схвалення моніторингу у Керченській протоці лише "один день". Про це заявив колишній командувач сухопутними військами США в Європі (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.

"Думка про те, що спостерігачі будуть лише один день дивитись, чи вирішить Росія дозволити кораблям проходити через Керченську протоку, це – bullshit (дурниця - ред.). Це фактично визнання, що Росія має право обирати, це божевільне визнання їхнього суверенітету. Ми маємо це заперечити", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія застерегла Велику Британію від "наслідків" участі у проході Керченською протокою

Раніше заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін заявив, що про організацію міжнародної моніторингової місії в Керченській протоці не може бути й мови, хоча Росія "як жест доброї волі" і запропонувала таку одноразову поїздку експертів.

Нагадаємо, Бен Ходжес заявив, що заходи комерційних суден країн-членів НАТО до портів в окупованому Криму є неймовірним.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Крим, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.

Голова Міноборони Степан Полторак вказав, що РФ не змусить Україну відмовитися від проходу через Керченську протоку.

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