Генерал РФ, приказавший бомбить Харьков, родом из Чугуева той же области - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Генерал РФ, приказавший бомбить Харьков, родом из Чугуева Харьковской области. Об этом сообщила в Facebook Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет УНН.
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"Генерал РФ, который дал преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве (это Харьковская область). Работаем. Гаага", - сообщила Генпрокурор.
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Враг беспощадно бомбит Харьков, не оставляя попыток его окружить.
За сутки с 6 по 7 марта враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров. За сутки под обломками обнаружили 8 погибших.