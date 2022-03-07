Генерал РФ, приказавший бомбить Харьков, родом из Чугуева той же области - Генпрокурор

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"Генерал РФ, который дал преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве (это Харьковская область). Работаем. Гаага", - сообщила Генпрокурор.

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Враг беспощадно бомбит Харьков, не оставляя попыток его окружить.

За сутки с 6 по 7 марта враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров. За сутки под обломками обнаружили 8 погибших.