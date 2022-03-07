Ворожий авіаналіт та обстріли Харкова: за добу виявили 8 загиблих, зруйновано багатоповерхівки

КИЇВ. 7 березня. УНН. У результаті обстрілів та повітряних бомбардувань в Харкові за добу були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель. Під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у Харківській області.