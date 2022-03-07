Ворожий авіаналіт та обстріли Харкова: за добу виявили 8 загиблих, зруйновано багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У результаті обстрілів та повітряних бомбардувань в Харкові за добу були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель. Під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у Харківській області.
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"За добу з 6 по 7 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж", - йдеться в повідомленні.
"Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється", - сказано в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що о 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки.
За даними Нацполіції, внаслідок нальоту російської авіації на Харків зафіксовано влучання снарядів у житлові будинки на Олексіївці, Північній Салтівці, у П’ятихатках та в районі ХТЗ. Також зачепило адміністративні будівлі та об’єкти інфраструктури.
Зазначається, що також сталися масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:
• на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;
• Гімназійна набережна - пожежа у Харківському музучилищі;
• Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;
• Майдан Героїв Небесної сотні — 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.
"Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька", - інформує ДСНС.
Повідомляється, що загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.
Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 осіб особового складу ДСНС.
Окрім того, піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.
Раніше
6 березня у Харкові внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджено телевізійну вежу.