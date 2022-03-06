1 березня російські окупанти завдали удару по київській телевежі. Внаслідок чого загинуло п'ятеро мирних жителів, ще п'ятеро дістали поранення.
У Харкові окупанти обстрілами пошкодили телевежу: трансляцію зупинено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Харкові внаслідок обстрілів російських окупантів пошкоджено телевізійну вежу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"У Харкові внаслідок атаки російського ворога пошкодили телевежу. Тимчасово телетрансляція призупинена.
Як інформує представник Концерну РРТ, сигнал наразі відсутній. Працюватимуть над відновленням, про що буде повідомлено згодом", — написав Синєгубов.
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