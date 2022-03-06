В Харькове оккупанты обстрелами повредили телебашню: трансляция приостановлена

Детали

"В Харькове в результате атаки российского врага повредили телебашню. Временно телетрансляция приостановлена.

Как информирует представитель концерна РРТ, сигнал пока отсутствует. Будут работать над восстановлением, о чем сообщат позже", — написал Синєгубов.

Напомним