1 марта российские оккупанты нанесли удар по Киевской телебашне. В результате погибли пятеро мирных жителей, еще пятеро получили ранения.
В Харькове оккупанты обстрелами повредили телебашню: трансляция приостановлена
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Харькове в результате обстрелов российских оккупантов повреждена телевизионная башня. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
"В Харькове в результате атаки российского врага повредили телебашню. Временно телетрансляция приостановлена.
Как информирует представитель концерна РРТ, сигнал пока отсутствует. Будут работать над восстановлением, о чем сообщат позже", — написал Синєгубов.
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