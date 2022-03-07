Вражеский авианалет и обстрелы Харькова: за сутки обнаружили 8 погибших, разрушены многоэтажки

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"За сутки с 6 по 7 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров", - говорится в сообщении.

"Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших. Окончательная информация о погибших и пострадавших пока уточняется", - сказано в сообщении.

Детали

Сообщается, что в 19:15 произошла очередная массированная авиабомбардировка города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития.

По данным Нацполиции, в результате налета российской авиации на Харьков зафиксировано попадание снарядов в жилые дома на Алексеевке, Северной Салтовке, в Пятихатках и в районе ХТЗ. Также затронуло административные здания и объекты инфраструктуры.

Отмечается, что также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

* на проулке Карбышева - 3 пожара, из которых 2 в 15- и 4-этажных жилых домах;

* Гимназическая набережная - пожар в Харьковском музучилище;

* Московский проспект - 10 пожаров, из которых 7 в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, 1 в медучреждении;

* площадь Героев Небесной сотни — 7 пожаров, 4 из которых жилые здания.

"Также в результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 зданий на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевских, Мироносицкой", - информирует ГСЧС.

Сообщается, что всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий.

Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы, которые не разорвались.

Ранее



6 марта в Харькове в результате обстрелов российских оккупантов повреждена телевизионная башня.



