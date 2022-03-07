Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом з Чугуєва тієї ж області - Генпрокурор

Цитата

"Генерал РФ, який надав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (це Харківська область). Працюємо. Гаага", - повідомила Генпрокурор.

Доповнення

Ворог нещадно бомбить Харків, не полишаючи спроб його оточити.

За добу з 6 по 7 березня ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж. За добу під уламками виявили 8 загиблих.