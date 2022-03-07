Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом з Чугуєва тієї ж області - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом з Чугуєва Харківської області. Про це повідомила у Facebook Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, пише УНН.
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"Генерал РФ, який надав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (це Харківська область). Працюємо. Гаага", - повідомила Генпрокурор.
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Ворог нещадно бомбить Харків, не полишаючи спроб його оточити.
За добу з 6 по 7 березня ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж. За добу під уламками виявили 8 загиблих.