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Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом з Чугуєва тієї ж області - Генпрокурор

Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом з Чугуєва тієї ж області - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 224355 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Генерал РФ, який наказав бомбити Харків, родом з Чугуєва Харківської області. Про це повідомила у Facebook Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, пише УНН.

Цитата

"Генерал РФ, який надав злочинні накази бомбити Харків, народився в Чугуєві (це Харківська область). Працюємо. Гаага", - повідомила Генпрокурор.

Доповнення

Ворог нещадно бомбить Харків, не полишаючи спроб його оточити.

За добу з 6 по 7 березня ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж. За добу під уламками виявили 8 загиблих.

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