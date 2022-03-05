Окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва і Харкова - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Російські загарбники зосереджуються на оточенні Києва і Харкова та створенні сухопутного коридору з окупованим Кримом. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook, передає УНН.
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"Завершилася дев’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовує високоточну зброю", - ідеться в повідомленні.
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Основні зусилля російські війська зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. За інформацією Генштабу, ворог має намір вийти на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях та надалі створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.
На Поліссі противник розпочав інженерні роботи з розгородження шляхів в районі Бородянки, імовірно, з метою подальшого висування в напрямку Києва.
Російські підрозділи були зупинені в районах Шибене та Катюжанка. У районі Димера ворог продовжує створення району оборони.
На Донецькому напрямку противник активно використовує мобілізаційний ресурс з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у складі передових загонів збройних сил РФ, які діють у напрямках на Харків та Маріуполь.
Російські війська не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні Маріуполя.
На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ роблять спроби обійти Харків та рухатися в південно-західному напрямку.
В акваторії Чорного моря після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеса – Затока, у зв’язку з погіршенням погодних умов, загарбник відвів корабельне угрупування та кораблі десанту західніше від Кримського півострова.
Угруповання оборони Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення ураження його наступальним угрупованням та утримання визначених рубежів.
На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати батальйонні тактичні групи зі складу 38-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС Білорусі.
Згідно з даними Генштабу, через відмову значної кількості військовослужбовців виконувати злочинні накази там триває робота щодо переконання особового складу виконувати завдання на території України.
Нагадаємо
Від початку війни українська ППО знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.