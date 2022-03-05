Оккупанты сосредотачивают основные усилия на окружении Киева и Харькова - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Российские захватчики сосредотачиваются на окружении Киева и Харькова и создании сухопутного коридора с оккупированным Крымом. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook, передает УНН.
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"Завершилась девятая эпоха героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие", - говорится в сообщении.
Детали
Основные усилия российские войска сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков. По информации Генштаба, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.
На Полесье противник начал инженерные работы с разграждения путей в районе Бородянки, вероятно, с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева.
Русские подразделения были остановлены в районах Шибене и Катюжанка. В районе Дымера враг продолжает создание района обороны.
На Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов вооруженных сил РФ, которые действуют в направлениях на Харьков и Мариуполь.
Российские войска не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Мариуполя.
На Таврическом направлении подразделения противника из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.
В акватории Черного моря после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса - Затока, в связи с ухудшением погодных условий, захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта западнее Крымского полуострова.
Группировка обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.
На белорусской границе с Украиной продолжают находиться батальонные тактические группы из состава 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси.
Согласно данным Генштаба, за отказ значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы там продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины.
Напомним
С начала войны украинская ПВО уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.