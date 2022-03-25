Генерал полиции Вячеслав Аброськин предложил оккупантам себя в заложники в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя

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"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни.

Обращаюсь к русским оккупантам - дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя.

Так, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосте во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен", - заявил Аброськин в своем Facebook.

Детали

Как сообщает генерал полиции, он включен в российские списки санкций и находится в розыске.

На Аброськина организовывали покушение на убийство, чтобы устранить. Во время этих покушений были убиты десятки россиян убиты, а тысячи пособников были задержаны.

Напомним

Учительнице из Мариуполяудалось вырватьсяиз города с четырьмя детьми, трое из них чужие.