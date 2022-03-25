Генерал полиции Вячеслав Аброськин предложил оккупантам себя в заложники в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя
Киев • УНН
Киев. 25 Марта. УНН. Генерал полиции Вячеслав Аброськин предложил оккупантам себя в заложники в обмен на эвакуацию детей из Мариуполя. Об этом чиновник сообщил в своем Facebook, передаетУНН.
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"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни.
Обращаюсь к русским оккупантам - дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя.
Так, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосте во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен", - заявил Аброськин в своем Facebook.
Детали
Как сообщает генерал полиции, он включен в российские списки санкций и находится в розыске.
На Аброськина организовывали покушение на убийство, чтобы устранить. Во время этих покушений были убиты десятки россиян убиты, а тысячи пособников были задержаны.
Напомним
Учительнице из Мариуполяудалось вырватьсяиз города с четырьмя детьми, трое из них чужие.