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Вчителька з Маріуполя врятувала трьох дітей, що залишилися сиротами

Київ • УНН

 • 167228 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Вчительці з Маріуполя вдалося вирватись із міста з чотирма дітьми, троє з них чужі. Історію жінки розповіла акторка Ксенія Хижняк у Facebook, передає УНН.

Вчителька з Маріуполя врятувала трьох дітей, що залишилися сиротами

Цитата 

"Сьогодні подруга, у якої ми живемо в Берегові, розповіла, як супроводжувала на кордон жінку з чотирма дітьми. З Маріуполя. Вирвалися на евакуаційному автобусі. Вона вчителька. З чотирьох дітей рідна тільки одина. Друга - племінник, дитина сестри. Сама сестра вийшла в якийсь із днів з бомбосховища чи то за водою, чи то за їжею і не повернулася. Третя дитина - сусідів. Батьки загинули, а її помітили в руїнах сусідського будинку і забрали до себе в підвал. Четверту дитину вона побачила, коли з першими трьома бігла на евакуаційний автобус. Сиділа поруч з мертвими батьками. Схопила її і рюкзак, тому що подумала, що в рюкзаку напевно документи. Так воно і було", - розповіла Хижняк.

За словами актриси, наступний автобус, що прямував з Маріуполя, російські окупанти обстріляли. Всупереч тому, що дозволів на вивезення дітей жінка не мала, їй вдалося виїхати з ними до Угорщини.

"На кордоні вона так і сказала – дозволу ні на кого з дітей, окрім одного, ні, робіть, що хочете. Їх усіх випустили. Виїхали далі до Угорщини. Потрібно щось написати на завершення історії, але я не розумію, що. Я просто взагалі не розумію", – додала вона.

Нагадаємо 

У Маріуполі через влучання ворожого снаряду в будинок загинула 11-річна гімнастка.

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