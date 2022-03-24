Учительница из Мариуполя спасла троих детей, оставшихся сиротами

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"Сегодня подруга, у которой мы живём в Берегово, рассказала, как сопровождала на границу женщину с четырьмя детьми. Из Мариуполя. Вырвались на эвакуационном автобусе. Она учительница. Из четверых детей родной только один. Второй - племянник, ребёнок сестры. Сама сестра вышла в какой-то из дней из бомбоубежища то ли за водой, то ли за едой и не вернулась. Третий ребёнок - соседей. Родители погибли, а его заметили в руинах соседского дома и забрали к себе в подвал. Четвёртого ребёнка она увидела, когда с первыми тремя бежала на эвакуационный автобус. Сидел рядом с мертвыми родителями. Схватила его и рюкзак, потому что подумала, что в рюкзаке наверняка документы. Так оно и было", - рассказала Хижняк.

По словам актрисы, следующий автобус, следовавший из Мариуполя, российские оккупанты обстреляли. Вопреки тому, что разрешений на вывоз детей женщина не имела, ей удалось уехать с ними в Венгрию.

"На границе она так и сказала - разрешения ни на кого из детей, кроме одного, нет, делайте, что хотите. Их всех выпустили. Выехали дальше в Венгрию. Нужно что-то написать в завершение истории, но я не понимаю, что. Я просто вообще не понимаю", - добавила она.

Напомним

В Мариуполе из-за попадания вражеского снаряда в дом погибла 11-летняя гимнастка.