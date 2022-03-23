У Маріуполі через влучання ворожого снаряду в будинок загинула 11-річна гімнастка

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Будинок, де перебувала дівчинка, обвалився після потрапляння російського снаряду. Рятувальники дістали з-під завалів уже мертве тіло дитини.

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"У Маріуполі загинула вихованка моєї одногрупниці. Цьому може бути якесь виправдання? Подивіться на цю талановиту дівчинку. Вона повинна була підкорювати сцени і дарувати усмішку світу! У чому винні діти? Я вірю, що для кожного, хто причетний до цього злочину, знайдеться місце в пеклі. І якнайшвидше", - написала Мещаненкова.

Нагадаємо

Розвідка оприлюднила запис розмови російського генерала, відповідального за знищення Маріуполя.