В Мариуполе из-за попадания вражеского снаряда в дом погибла 11-летняя гимнастка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В результате обстрелов российскими оккупантами Мариуполя погибла украинская гимнастка Екатерина Дьяченко. Девочке было 11 лет. Об этом сообщила тренер по художественной гимнастике Анастасия Мещаненкова, передает УНН.
Детали
Дом, где находилась девочка, обвалился после попадания российского снаряда. Спасатели достали из-под завалов уже мертвое тело ребенка.
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"В Мариуполе погибла воспитанница моей одногруппницы. Этому может быть какое-то оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбку миру! В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этому преступлению, найдется место в аду. И как можно быстрее", - написала Мещаненкова.
Напомним
Разведка обнародовала запись разговора российского генерала, ответственного за уничтожение Мариуполя.