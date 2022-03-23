В Мариуполе из-за попадания вражеского снаряда в дом погибла 11-летняя гимнастка

Детали

Дом, где находилась девочка, обвалился после попадания российского снаряда. Спасатели достали из-под завалов уже мертвое тело ребенка.

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"В Мариуполе погибла воспитанница моей одногруппницы. Этому может быть какое-то оправдание? Посмотрите на эту талантливую девочку. Она должна была покорять сцены и дарить улыбку миру! В чем виноваты дети? Я верю, что для каждого, кто причастен к этому преступлению, найдется место в аду. И как можно быстрее", - написала Мещаненкова.

Напомним

Разведка обнародовала запись разговора российского генерала, ответственного за уничтожение Мариуполя.