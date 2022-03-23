Розвідка оприлюднила запис розмови російського генерала, відповідального за знищення Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіозапис, на якому генерал-полковник, начальник національного центру управління обороною рф Міхаіл Мізінцев, один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя, називає підлеглих цих «ублюдками», «мразями» та «рожами вонючими», пише УНН.
Цитата
«Знайомтеся, Міхаіл Мізінцев – генерал-полковник, начальник національного центру управління обороною російської федерації, моральний виродок та один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців", - йдеться в повідомленні у підписі до аудіо.
Деталі
В ГУР зазначають, що московський гниляк принагідно показує, чому росія посилає своїх солдатів на вірну смерть як гарматне м’ясо.
«Вони цих «ублюдків», «мразєйі», «рож вонючіх» і «гадьонишів» за людей не вважають і використовують просто як ресурс. Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців – отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближче, ніж ти думаєш. Дякуємо за ідею з пляшкою!», - зазначили в ГУР.
Доповнення
Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис перехопленої розмови російських окупантів про пияцтво і дезертирство.