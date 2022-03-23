Разведка обнародовала запись разговора российского генерала, ответственного за уничтожение Мариуполя

Цитата

"Знакомьтесь, Михаил Мизинцев - генерал-полковник, начальник национального центра управления обороной российской федерации, моральный урод и один из преступников, ответственных за уничтожение Мариуполя и мариупольцев", - говорится в сообщении в подписи к аудио.

Детали

В ГУР отмечают, что московский гниляк попутно показывает, почему россия посылает своих солдат на верную смерть как пушечное мясо.

"Они этих "ублюдков", "мразей", "рож вонючих" и "гаденышей" за людей не считают и используют просто как ресурс. Своих рабов ты можешь не уважать, но за преступления против украинцев - получишь сполна. Мы знаем больше, чем ты думаешь. И мы значительно ближе, чем ты думаешь. Спасибо за идею с бутылкой!" - отметили в ГУР.

Дополнение

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись перехваченного разговора российских оккупантов о пьянстве и дезертирстве.



