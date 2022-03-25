Генерал поліції В'ячеслав Аброськін запропонував окупантам себе в заручники в обмін на евакуацію дітей з Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Генерал поліції В'ячеслав Аброськін запропонував окупантам себе в заручники в обмін на евакуацію дітей з Маріуполя. Про це чиновник повідомив у своєму Facebook, передає УНН.
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"Сьогодні у повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями.
Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивести дітей із Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе.
Так, я прошу впустити мене до Маріуполя для збору дітей та організації їхнього вивезення. Мені потрібно три дні у місті. На останньому блокпості під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон", - заявив Аброськін у своєму Facebook.
Деталі
Як повідомляє генерал поліції, він включений у російські списки санкцій та перебуває у розшуку.
На Аброськіна організовували замах на вбивство, щоб усунути. Під час цих замахів були вбиті десятки росіян вбиті, а тисячі посібників були затримані.
Нагадаємо
Вчительці з Маріуполя вдалося вирватись із міста з чотирма дітьми, троє з них чужі.