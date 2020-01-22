General Electric присоединится к расследованию сбитого Ираном самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Американская корпорация General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании авиакатастрофы украинского пассажирского самолета МАУ, который был ошибочно сбит иранскими силами 8 января. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании Украинской пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами, заявил представитель компании GE во вторник", - говорится в сообщении.
Указывается. что General Electric в сотрудничестве с французской Safran SA являются совладельцами французско-американской фирмы CFM, занимавшейся изготовлением двигателей для самолетов Boeing-737.
Напомним, Пристайко обсудил с представителем Ирана расследование авиакатастрофы.
Среди погибших пассажиров самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу в Иране, было 11 украинцев, из них 9 - члены экипажа, и двое пассажиров.
8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.