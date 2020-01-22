General Electric присоединится к расследованию сбитого Ираном самолета МАУ

"General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании Украинской пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами, заявил представитель компании GE во вторник", - говорится в сообщении.

Указывается. что General Electric в сотрудничестве с французской Safran SA являются совладельцами французско-американской фирмы CFM, занимавшейся изготовлением двигателей для самолетов Boeing-737.

Напомним, Пристайко обсудил с представителем Ирана расследование авиакатастрофы.

Среди погибших пассажиров самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу в Иране, было 11 украинцев, из них 9 - члены экипажа, и двое пассажиров.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.