Пристайко обговорив з представником Ірану розслідування авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив із спецпосланником Президента Ірану розслідування катастрофи українського літака, яка сталася 8 січня у Тегерані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
“20 січня 2020 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся зі спеціальним посланником Президента Ірану з питань, пов’язаних з розслідуванням катастрофи українського літака Боїнг-737”, — йдеться у повідомленні.
У ході зустрічі Пристайко зазначив, що питання прозорого та неупередженого розслідування авіакатастрофи та справедливого покарання усіх винних у цій трагедії перебуває у центрі уваги не лише родин загиблих, але й усього українського суспільства, світової громадськості та міжнародних партнерів нашої держави.
“Саме тому для України надзвичайно важливою є широка та відкрита співпраця з Іраном у розслідуванні усіх обставин інциденту”, — зазначив Пристайко.
Зі свого боку спецпосланник президента Ірану Мохаммад Есламі висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі під Тегераном та запевнив у готовності до конструктивної взаємодії задля забезпечення всебічного та об’єктивного розслідування усіх обставин трагічної події.
Нагадаємо, за інформацією пресслужби Президента України Володимира Зеленського, Україна та Іран обговорили компенсацію для рідних і близьких українців, що загинули внаслідок збиття українського літака в Тегерані 8 січня.