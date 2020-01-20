Пристайко обсудил с представителем Ирана расследование авиакатастрофы

"20 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился со специальным посланником президента Ирана по вопросам, связанным с расследованием катастрофы украинского самолета Боинг-737", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Пристайко отметил, что вопрос прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы и справедливого наказания всех виновных в этой трагедии находится в центре внимания не только семей погибших, но и всего украинского общества, мировой общественности и международных партнеров нашего государства.

"Именно поэтому для Украины чрезвычайно важно широкое и открытое сотрудничество с Ираном в расследовании всех обстоятельств инцидента", - отметил Пристайко.

Со своей стороны спецпосланник президента Ирана Мохаммад Эслами выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Тегераном и заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического события.

Напомним, по информации пресс-службы Президента Украины Владимира Зеленского, Украина и Иран обсудили компенсацию для родных и близких украинцев, погибших в результате сбивания украинского самолета в Тегеране 8 января.