Пристайко обсудил с представителем Ирана расследование авиакатастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил со спецпосланником президента Ирана расследование катастрофы украинского самолета, которая произошла 8 января в Тегеране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба МИД.
"20 января 2020 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился со специальным посланником президента Ирана по вопросам, связанным с расследованием катастрофы украинского самолета Боинг-737", - говорится в сообщении.
В ходе встречи Пристайко отметил, что вопрос прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы и справедливого наказания всех виновных в этой трагедии находится в центре внимания не только семей погибших, но и всего украинского общества, мировой общественности и международных партнеров нашего государства.
"Именно поэтому для Украины чрезвычайно важно широкое и открытое сотрудничество с Ираном в расследовании всех обстоятельств инцидента", - отметил Пристайко.
Со своей стороны спецпосланник президента Ирана Мохаммад Эслами выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Тегераном и заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического события.
Напомним, по информации пресс-службы Президента Украины Владимира Зеленского, Украина и Иран обсудили компенсацию для родных и близких украинцев, погибших в результате сбивания украинского самолета в Тегеране 8 января.