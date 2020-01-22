General Electric приєднається до розслідування збитого Іраном літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Американська корпорація General Electric Co отримала ліцензію від Міністерства фінансів США на допомогу в розслідуванні авіакатастрофи українського пасажирського літака МАУ, який був помилково збитий іранськими силами 8 січня. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"General Electric Co отримала ліцензію Міністерства фінансів США на допомогу в розслідуванні українського пасажирського літака, який був випадково збитий іранськими силами, заявив представник компанії GE у вівторок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається. що General Electric у кооперації з французькою Safran SA є співвласниками французько-американської фірми CFM, що займалася виготовленням двигунів для літаків Boeing-737.
Нагадаємо, Пристайко обговорив з представником Ірану розслідування авіакатастрофи.
Серед загиблих пасажирів літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи в Ірані, було 11 українців, з них 9 — члени екіпажу, і двоє пасажирів.
8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.