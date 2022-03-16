Гендиректору Роскосмоса Рогозину сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Главе российской корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрию Рогозину сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.
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"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении Генеральному директору Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, он, осуществляя спецпропаганду, распространял недостоверную информацию о якобы "нацистском режиме" на территории Украины и ходе военных действий.
"С целью введения в заблуждение граждан рф он распространял ложную информацию о том, что вооруженные силы рф не осуществляют обстрелы мирных жителей, населенных пунктов и гражданской инфраструктуры. В публичных выступлениях директор "Роскосмоса" навязывал гражданам рф пропаганду по ведению "войны с целью освобождения Украины от нацизма", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что прокуроры принимают все меры для надлежащего документирования военных преступлений рф для привлечения виновных лиц к ответственности.
Дополнение
Ранее Захаровой и двум высокопоставленным армии рф было сообщено о подозрении в совершении преступлений против Украины.
Кроме того, сообщено о подозрении министру обороны и начальнику генерального штаба рф, главнокомандующему нацгвардии рф, директору службы внешней разведки рф, председателю совета федерации рф, директору фсб рф, министру внутренних дел рф, заместителю председателя совбеза рф, председателю госдумы федерального собрания рф, полномочному представителю президента рф в центральном федеральном округе в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны.