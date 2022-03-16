Гендиректору Роскосмосу Рогозіну повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Очільнику російської корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитру Рогозіну повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пособництві у веденні агресивної війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Офісу Генерального прокурора.
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"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру Генеральному директору Державної корпорації по космічній діяльності "Роскосмос" у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пособництві у веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, він, здійснюючи спецпропаганду, розповсюджував недостовірну інформацію щодо нібито "нацистського режиму" на території України та ходу воєнних дій.
"З метою введення в оману громадян рф він розповсюджував неправдиву інформацію про те, що збройні сили рф не здійснюють обстріли мирних мешканців, населених пунктів та цивільної інфраструктури. У публічних виступах директор "Роскосмосу" нав’язував громадянам рф пропаганду щодо ведення "війни з метою звільнення України від нацизму", - зазначається в повідомленні.
Наголошується, що прокурори вживають всіх заходів для належного документування воєнних злочинів рф для притягнення винних осіб до відповідальності.
Доповнення
Раніше Захаровій та двом високопосадовцям армії рф було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України.
Окрім того, повідомлено про підозру міністру оборони та начальнику генерального штабу рф, головнокомандувачу нацгвардії рф, директору служби зовнішньої розвідки рф, голові ради федерації рф, директору фсб рф, міністру внутрішніх справ рф, заступнику голови радбезу рф, голові держдуми федеральних зборів рф, повноважному представнику президента рф у центральному федеральному окрузі у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.