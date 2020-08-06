Гендиректор "Укртрансгаза" Олексеенко покинул свой пост

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72091 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99065 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123616 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105549 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125424 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100763 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101662 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103784 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Гендиректор "Укртрансгаза" Олексеенко покинул свой пост

Гендиректор "Укртрансгаза" Олексеенко покинул свой пост

Киев  •  УНН

 • 13713 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сергей Олексеенко покинул пост генерального директора АО "Укртрансгаз" и вместо него теперь осуществляет полномочия исполняющего обязанности на этой должности Сергей Перелома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сергей Олексеенко покинул пост генерального директора АО "Укртрансгаза" с 5 августа 2020 года. С 6 августа 2020 года Сергей Перелома временно осуществляет полномочия генерального директора АО "Укртрансгаза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Олексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и отвечал за управление финансами. С марта 2019 года он возглавил компанию. За время его руководства в "Укртрансгазе" прошло ряд преобразований, существенно повлиявших на газовый рынок не только Украины, но и ЕС.

"Мы искренне благодарны Сергею за значительный вклад, который он сделал за годы работы в "Укртрансгазе" и Нафтогазе. За это время компания прошла через масштабную трансформацию, укрепила свою репутацию и стала полноправным игроком на газовом рынке Европы", - отметил глава группы "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Напомним, цена на природный газ для бытовых клиентов в августе выросла на 0,27 грн и составляет 3,24 грн / куб.м.

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