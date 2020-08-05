Нафтогаз підняв ціну на газ для населення у серпні

"Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу "Місячний". Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що наразі всі чинні побутові клієнти компанії автоматично переведені на тариф "Місячний". Він передбачає пост-оплату за спожитий газ. Також компанія звернула увагу на можливість зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт сплачуватиме за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання через особистий кабінет my.gas.ua та чат-бот GASUA.



Нагадаємо, у липні ціна на газ для населення у порівнянні з червнем зросла на 7%, або на 16 копійок.