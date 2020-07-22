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У липні ціна на газ для населення зросла на 7%

У липні ціна на газ для населення зросла на 7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У липні ціна на газ для населення у порівнянні з червнем зросла на 7% або на 16 копійок. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАК “Нафтогаз”.

“У липні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК „Нафтогаз України“ постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), зросла на 16 копійок до 2,30 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 7% більше порівняно з червнем 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку року ціна ПСО знизилась на 51%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості блакитного палива сягнуло 53%.

“Стримуючими факторами для українських цін є значні запаси газу у вітчизняних сховищах та рекордний розрив між попитом та пропозицією. Зокрема, станом на липень у ПСГ України накопичено понад 21 млрд куб. м газу, що на 42% вище показників минулого року”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 липня збільшився до 21,351 млрд куб. м

Українські Національні Новини

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