В июле цена на газ для населения выросла на 7%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В июле цена на газ для населения по сравнению с июнем выросла на 7% или на 16 копеек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".
"В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), выросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 53%.
"Сдерживающим фактором для украинских цен есть значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено более 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года", - добавили в сообщении.
Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 июля увеличился до 21,351 млрд куб. м.