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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101811 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 116027 просмотра

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В июле цена на газ для населения выросла на 7%

В июле цена на газ для населения выросла на 7%

Киев  •  УНН

 • 22656 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В июле цена на газ для населения по сравнению с июнем выросла на 7% или на 16 копеек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

"В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), выросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 53%.

"Сдерживающим фактором для украинских цен есть значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено более 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года", - добавили в сообщении.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 июля увеличился до 21,351 млрд куб. м.

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