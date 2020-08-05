Нафтогаз поднял цену на газ для населения в августе

"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный". Цена газа выросла на 0,27 грн/куб.м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на тариф "Месячный". Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обратила внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA.



Напомним, в июле цена на газ для населения по сравнению с июнем выросла на 7%, или на 16 копеек.