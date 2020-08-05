Нафтогаз поднял цену на газ для населения в августе

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76420 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100805 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125012 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106399 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126282 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100968 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101830 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103824 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101891 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Нафтогаз поднял цену на газ для населения в августе

Нафтогаз поднял цену на газ для населения в августе

Киев  •  УНН

 • 16587 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Цена на природный газ для бытовых клиентов в августе выросла на 0,27 грн и составляет 3,24 грн/куб.м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу газоснабжающей компании "Нафтогаз".

"Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный". Цена газа выросла на 0,27 грн/куб.м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на тариф "Месячный". Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Также компания обратила внимание на возможность сэкономить 1% от общего счета за газ, если клиент будет платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA.

Напомним, в июле цена на газ для населения по сравнению с июнем выросла на 7%, или на 16 копеек.

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