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Гендиректор "Укртрансгазу" Олексієнко покинув свій пост

Гендиректор "Укртрансгазу" Олексієнко покинув свій пост

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ "Укртрансгаз" і замість нього наразі здійснює повноваження виконуючого обов’язки на цій посаді Сергій перелома. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

"Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ "Укртрансгаз" з 05 серпня 2020 року. З 06 серпня 2020 року Сергій Перелома тимчасово здійснює повноваження генерального директора АТ "Укртрансгаз", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сергій Олексієнко ввійшов до складу правління "Укртрансгазу" у березні 2017 року та відповідав за управління фінансами. З березня 2019 року він очолив компанію. За час його керівництва в "Укртрансгазі" відбулася низка перетворень, що суттєво вплинула на газовий ринок не лише України, а й ЄС.

"Ми щиро вдячні Сергію за значний внесок, що він зробив за роки роботи в "Укртрансгазі" та Нафтогазі. За цей час компанія пройшла через масштабну трансформацію, зміцнила свою репутацію та стала повноправним гравцем на газовому ринку Європи", - зазначив голова групи "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, ціна на природний газ для побутових клієнтів у серпні зросла на 0,27 грн і становить 3,24 грн/куб.м.

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