Гендиректор "Укртрансгазу" Олексієнко покинув свій пост
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ "Укртрансгаз" і замість нього наразі здійснює повноваження виконуючого обов’язки на цій посаді Сергій перелома. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
"Сергій Олексієнко залишив посаду генерального директора АТ "Укртрансгаз" з 05 серпня 2020 року. З 06 серпня 2020 року Сергій Перелома тимчасово здійснює повноваження генерального директора АТ "Укртрансгаз", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сергій Олексієнко ввійшов до складу правління "Укртрансгазу" у березні 2017 року та відповідав за управління фінансами. З березня 2019 року він очолив компанію. За час його керівництва в "Укртрансгазі" відбулася низка перетворень, що суттєво вплинула на газовий ринок не лише України, а й ЄС.
"Ми щиро вдячні Сергію за значний внесок, що він зробив за роки роботи в "Укртрансгазі" та Нафтогазі. За цей час компанія пройшла через масштабну трансформацію, зміцнила свою репутацію та стала повноправним гравцем на газовому ринку Європи", - зазначив голова групи "Нафтогаз" Андрій Коболєв.
Нагадаємо, ціна на природний газ для побутових клієнтів у серпні зросла на 0,27 грн і становить 3,24 грн/куб.м.