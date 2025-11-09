Гендиректор OpenAI получил судебную повестку во время выступления в Сан-Франциско

Сэм Альтман на дискуссионном мероприятии вместо вопроса об искусственном интеллекте внезапно получил судебный документ.

Передает УНН со ссылкой на Сoin Еdition и SFGate.

Подробности

Во время мероприятия в Sydney Goldstein Theater, в Сан-Франциско, с участием основателя и руководителя OpenAI Сэма Альтмана, произошло неожиданное событие.

Мероприятие, которое вел общественный деятель Мэнни Екутиэл, было прервано в тот момент, когда Альтман вел дискуссию с тренером команды "Голден Стэйт Уорриорз".

Мужчина из аудитории выскочил на сцену, утверждая, что вручает Альтману повестку в суд. Ведущий мероприятия вмешался, чтобы заблокировать мужчину, прежде чем охрана вывела его.

Но документ был передан персоналу театра. После короткой паузы программа мероприятия была возобновлена.

Прокуратура Сан-Франциско подтвердила веб-сайту SFGate, что мужчина, которого сразу после инцидента охранники вывели из здания, действовал от их имени. Группа Stop AI, выступающая против искусственного интеллекта, заявила в социальных сетях, что повестка связана с иском против Альтмана.

На сервисе микроблогов X группа написала: "Наш государственный защитник успешно получил повестку для Сэма Альтмана, чтобы тот явился в нашем судебном процессе, в котором нас привлекают к ответственности за неоднократное и ненасильственное блокирование входа в OpenAI и улицы перед их офисом".

Дополнение

Инцидент с повесткой прервал широкую речь Альтмана, которая охватывала такие темы, как неравенство богатства, будущее искусственного интеллекта. Также Альтман ответил на критику по поводу способности ChatGPT "генерировать эротический материал". Гендиректор OpenAI назвал это "одной из моих самых глупых ошибок года".

Но сам обсуждаемый аспект является частью усилий OpenAI, направленных на предоставление взрослым "большой степени индивидуальной свободы".

Напомним

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, рассматривает возможность выхода на IPO в 2026 году, стремясь привлечь не менее 60 миллиардов долларов. Это позволит профинансировать масштабные планы по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта, а стоимость компании оценивается в 1 триллион долларов.