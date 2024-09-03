Гендиректор МАГАТЭ едет на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на пути к Запорожской АЭС. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.

Я направляюсь на Запорожскую АЭС Украины, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию - написал Гросси.

Он также указал, что прошло два года с тех пор, как была создана миссия МАГАТЭ, призванная помочь обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС.

Дополнение

В НАЭК "Энергоатом" во вторник, 3 сентября, сообщили, что из-за российских обстрелов повреждена одна из двух линий электроснабжения ЗАЭС. Существует риск потери внешнего питания для охлаждения реакторов в случае повреждения второй линии.