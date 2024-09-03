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Гендиректор МАГАТЕ їде на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ їде на ЗАЕС

Київ • УНН

 • 23559 перегляди

Рафаель Гроссі прямує на Запорізьку АЕС для продовження місії МАГАТЕ з ядерної безпеки. Через російські обстріли пошкоджено лінію електропостачання ЗАЕС, існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що на шляху до Запорізької АЕС. Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН

Я прямую на Запорізьку АЕС України, щоб продовжити нашу допомогу і допомогти запобігти ядерній аварії 

- написав Гроссі.

Він також вказав, що минуло два роки відтоді, як була створена місія МАГАТЕ, покликана допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС.

Доповнення 

У НАЕК "Енергоатом" у вівторок, 3 вересня, повідомили, що через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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