Гендиректор МАГАТЕ їде на ЗАЕС
Київ • УНН
Рафаель Гроссі прямує на Запорізьку АЕС для продовження місії МАГАТЕ з ядерної безпеки. Через російські обстріли пошкоджено лінію електропостачання ЗАЕС, існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що на шляху до Запорізької АЕС. Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН.
Я прямую на Запорізьку АЕС України, щоб продовжити нашу допомогу і допомогти запобігти ядерній аварії
Він також вказав, що минуло два роки відтоді, як була створена місія МАГАТЕ, покликана допомогти забезпечити ядерну безпеку на найбільшій в Європі АЕС.
Доповнення
У НАЕК "Енергоатом" у вівторок, 3 вересня, повідомили, що через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії.