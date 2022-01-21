Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает отрицание Холокоста
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Генеральная ассамблея ООН 20 января приняла резолюцию, осуждающую отрицание Холокоста или искажение фактов этого исторического события. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Резолюцию разработали Германия и Израиль. Документ поддержало 114 стран, против выступил лишь Иран.
"Генеральная Ассамблея направляет сильный и недвусмысленный сигнал против отрицания или искажения исторических фактов (Холокоста - ред.). Игнорирование исторических фактов увеличивает риск их повторения", - заявила посол Германии в ООН Антье Лендерце.
Согласно резолюции, искажением и отрицанием Холокоста считают:
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- умышленные попытки оправдать или свести к минимуму последствия Холокоста;
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- грубая минимизация количества жертв Холокоста вопреки достоверным источникам;
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- попытки обвинить евреев в том, что они виноваты в собственном геноциде;
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- заявления, в которых Холокост воспринимается как положительное историческое событие;
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- попытки размыть ответственность за создание концлагерей и лагерей смерти, разработанных и управляемых нацистской Германией, положив вину на другие нации или этнические группы.
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Добавим
Холокост — массовое уничтожение еврейского народа нацистами во время Второй мировой войны. Тогда погибло около 6 млн евреев.
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