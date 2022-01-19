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15 марта, 19:03 • 107016 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144071 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123967 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117447 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105119 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101623 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93597 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Под Луганском неизвестные разгромили памятник жертвам Холокоста

Под Луганском неизвестные разгромили памятник жертвам Холокоста

Киев • УНН

 • 22541 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На кладбище в Лисичанске Луганской области вандалы разрушили памятный знак жертвам Холокоста. Об этом сообщила Лисичанская городская военно-гражданская администрация, информирует УНН.

Детали

"Памятный знак жертвам еврейского населения, погибших в городе Лисичанск во время Второй мировой войны, который расположен на городском кладбище "Зеленый гай", был снова разрушен", — говорится в сообщении.

В прошлый раз памятник разгромили в декабре 2021 года. Новый был изготовлен и установлен за счет неравнодушных жителей города.

Добавим, что на этот раз инцидент произошел накануне Дня памяти жертв Холокоста — 27 января.

Напомним

В декабре прошлого года под Николаевом вандалы повредили мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО.

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