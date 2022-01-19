Под Луганском неизвестные разгромили памятник жертвам Холокоста
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На кладбище в Лисичанске Луганской области вандалы разрушили памятный знак жертвам Холокоста. Об этом сообщила Лисичанская городская военно-гражданская администрация, информирует УНН.
Детали
"Памятный знак жертвам еврейского населения, погибших в городе Лисичанск во время Второй мировой войны, который расположен на городском кладбище "Зеленый гай", был снова разрушен", — говорится в сообщении.
В прошлый раз памятник разгромили в декабре 2021 года. Новый был изготовлен и установлен за счет неравнодушных жителей города.
Добавим, что на этот раз инцидент произошел накануне Дня памяти жертв Холокоста — 27 января.
Напомним
В декабре прошлого года под Николаевом вандалы повредили мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО.