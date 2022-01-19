Під Луганськом невідомі розгромили пам'ятник жертвам Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На цвинтарі в Лисичанську Луганської області вандали зруйнували пам'ятний знак жертвам Голокосту. Про це повідомила Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація, інформує УНН.
Деталі
"Пам’ятний знак жертвам єврейського населення, які загинули у місті Лисичанськ під час Другої світової війни, що розташований на міському цвинтарі "Зелений гай", було знову зруйновано", — ідеться у повідомленні.
Минулого разу пам'ятник розгромили у грудні 2021 року. Новий було виготовлено та встановлено коштом небайдужих жителів міста.
Додамо, що цього разу інцидент стався напередодні Дня пам’яті жертв Голокосту — 27 січня.
Нагадаємо
У грудні минулого року під Миколаєвом вандали пошкодили меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО.