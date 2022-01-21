Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує заперечення Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Генеральна асамблея ООН 20 січня ухвалила резолюцію, яка засуджує заперечення Голокосту чи спотворення фактів цієї історичної події. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Резолюцію розробили Німеччина та Ізраїль. Документ підтримало 114 країн, проти виступив лише Іран.
"Генеральна Асамблея спрямовує сильний і недвозначний сигнал проти заперечення або спотворення історичних фактів (Голокосту — ред.). Ігнорування історичних фактів збільшує ризик їх повторення", - заявила посол Німеччини в ООН Антьє Лендерце.
Згідно з резолюцією, спотворенням та запереченням Голокосту вважають:
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- умисні спроби виправдати чи звести до мінімуму наслідки Голокосту;
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- груба мінімізація кількості жертв Голокосту всупереч достовірним джерелам;
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- спроби звинуватити євреїв у тому, що вони винні у власному геноциді;
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- заяви, в яких Голокост сприймається як позитивна історична подія;
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- спроби розмити відповідальність за створення концтаборів та таборів смерті, розроблених та керованих нацистською Німеччиною, поклавши провину на інші нації чи етнічні групи.
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Додамо
Голокост — масове знищення єврейського народу нацистами під час Другої світової війни. Тоді загинуло приблизно 6 млн євреїв.
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