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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 73403 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує заперечення Голокосту

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує заперечення Голокосту

Київ • УНН

 • 21903 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Генеральна асамблея ООН 20 січня ухвалила резолюцію, яка засуджує заперечення Голокосту чи спотворення фактів цієї історичної події. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Резолюцію розробили Німеччина та Ізраїль. Документ підтримало 114 країн, проти виступив лише Іран.

"Генеральна Асамблея спрямовує сильний і недвозначний сигнал проти заперечення або спотворення історичних фактів (Голокосту — ред.). Ігнорування історичних фактів збільшує ризик їх повторення", - заявила посол Німеччини в ООН Антьє Лендерце. 

Згідно з резолюцією, спотворенням та запереченням Голокосту вважають:

  • умисні спроби виправдати чи звести до мінімуму наслідки Голокосту;
  • груба мінімізація кількості жертв Голокосту всупереч достовірним джерелам;
  • спроби звинуватити євреїв у тому, що вони винні у власному геноциді;
  • заяви, в яких Голокост сприймається як позитивна історична подія;
  • спроби розмити відповідальність за створення концтаборів та таборів смерті, розроблених та керованих нацистською Німеччиною, поклавши провину на інші нації чи етнічні групи.

Додамо

Голокост — масове знищення єврейського народу нацистами під час Другої світової війни. Тоді загинуло приблизно 6 млн євреїв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Луганськом невідомі розгромили пам'ятник жертвам Голокосту

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