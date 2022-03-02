Генассамблея ООН приняла историческую резолюцию по Украине

Детали

Документ получил невиданную ранее поддержку: за проголосовало 141 государство, против – 5, удержалось – 35.

После голосования, его результаты встретили бурные овации.

Так, резолюция содержит требование к России немедленно прекратить огонь и вывести все вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах.

Соавторами документа выступило 95 государств.

Ранее

Как писал УНН, на этой неделе Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, начала заседания по кризису в Украине в понедельник перед голосованием этой неделе, чтобы изолировать Россию, выражая сожаление по поводу ее "агрессии против Украины" и требуя от русских войск немедленно прекратить борьбу.