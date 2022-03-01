Генеральная Ассамблея ООН намерена изолировать Россию из-за вторжения в Украину

Детали

На этой неделе Генеральная Ассамблея проголосует за проект резолюции, подобный тексту, на который Россия наложила вето в Совете Безопасности из 15 членов в пятницу. Ни одна страна не имеет права вето в Генеральной Ассамблее, и западные дипломаты ожидают принятия резолюции, которая нуждается в поддержке одного третьего из состава советников.

Хотя резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют весомой силы, они имеют политический вес. Соединенные Штаты и союзники рассматривают действия в ООН как шанс показать, что Россия изолирована из-за вторжения в соседнюю Украину.

По словам дипломатов, проект резолюции уже имеет по крайней мере 80 соавторов. До голосования в Генеральной Ассамблее должны выступить более 100 стран.

Посол Франции в ООН Николя де Ривьер сказал:"Никто не может отвести взгляда, воздержание - не выход".

В понедельник переговоры о прекращении огня между русскими и украинскими сторонами не смогли достичь прорыва.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что надеется, что переговоры "приведут не только к немедленному прекращению боевых действий, но и к достижению дипломатического решения".

Он назвал решение президента России Владимира Путина в воскресенье привести российские средства ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности как "охлаждающие события", сказав Генеральной Ассамблеи, что ядерный конфликт "немыслим".

Напомним

На границе с Беларусью завершились переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.