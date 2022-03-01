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Генеральная Ассамблея ООН намерена изолировать Россию из-за вторжения в Украину

Генеральная Ассамблея ООН намерена изолировать Россию из-за вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 573131 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, начала заседания по кризису в Украине в понедельник перед голосованием этой неделе, чтобы изолировать Россию, выражая сожаление по поводу ее "агрессии против Украины" и требуя от русских войск немедленно прекратить борьбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На этой неделе Генеральная Ассамблея проголосует за проект резолюции, подобный тексту, на который Россия наложила вето в Совете Безопасности из 15 членов в пятницу. Ни одна страна не имеет права вето в Генеральной Ассамблее, и западные дипломаты ожидают принятия резолюции, которая нуждается в поддержке одного третьего из состава советников.

Хотя резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют весомой силы, они имеют политический вес. Соединенные Штаты и союзники рассматривают действия в ООН как шанс показать, что Россия изолирована из-за вторжения в соседнюю Украину.

По словам дипломатов, проект резолюции уже имеет по крайней мере 80 соавторов. До голосования в Генеральной Ассамблее должны выступить более 100 стран.

Посол Франции в ООН Николя де Ривьер сказал:"Никто не может отвести взгляда, воздержание - не выход".

В понедельник переговоры о прекращении огня между русскими и украинскими сторонами не смогли достичь прорыва.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что надеется, что переговоры "приведут не только к немедленному прекращению боевых действий, но и к достижению дипломатического решения".

Он назвал решение президента России Владимира Путина в воскресенье привести российские средства ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности как "охлаждающие события", сказав Генеральной Ассамблеи, что ядерный конфликт "немыслим".

Напомним

На границе с Беларусью завершились переговоры между Украиной и Россией. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

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