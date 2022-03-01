Генеральна Асамблея ООН має намір ізолювати Росію через вторгнення в Україну

КИЇВ. 1 березня. УНН. Генеральна Асамблея ООН, що складається з 193 членів, розпочала засідання щодо кризи в Україні в понеділок перед голосуванням цього тижня, щоб ізолювати Росію, висловлюючи жаль щодо її «агресії проти України» та вимагаючи від російських військ припинити боротьбу негайно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.