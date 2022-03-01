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Генеральна Асамблея ООН має намір ізолювати Росію через вторгнення в Україну

Генеральна Асамблея ООН має намір ізолювати Росію через вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 573136 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Генеральна Асамблея ООН, що складається з 193 членів, розпочала засідання щодо кризи в Україні в понеділок перед голосуванням цього тижня, щоб ізолювати Росію, висловлюючи жаль щодо її «агресії проти України» та вимагаючи від російських військ припинити боротьбу негайно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Цього тижня Генеральна Асамблея проголосує за проект резолюції, подібний до тексту, на який Росія наклала вето в Раді Безпеки з 15 членів у п'ятницю. Жодна країна не має права вето в Генеральній Асамблеї, і західні дипломати очікують ухвалення резолюції, яка потребує підтримки одну третю зі складу радників.

Хоча резолюції Генеральної Асамблеї не мають вагомої сили, вони мають політичну вагу. Сполучені Штати та союзники розглядають дії в ООН як шанс показати, що Росія ізольована через вторгнення в сусідню Україну.

За словами дипломатів, проект резолюції вже має принаймні 80 співавторів. До голосування в Генеральній Асамблеї мають виступити понад 100 країн.

Посол Франції в ООН Ніколя де Рів’єр сказав: «Ніхто не може відвести погляду, утримання – не вихід».

У понеділок переговори про припинення вогню між російськими та українськими сторонами не змогли досягти прориву.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що сподівається, що переговори «приведуть не тільки до негайного припинення бойових дій, але й до досягнення дипломатичного рішення».

Він назвав рішення президента Росії Володимира Путіна в неділю привести російські засоби ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності як "охолоджуючі події", сказавши Генеральній Асамблеї, що ядерний конфлікт "немислимий".

Нагадаємо

На кордоні з Білоруссю завершилися переговори між Україною та Росією. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що делегації повертаються до своїх країн для консультацій.

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