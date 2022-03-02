Генасамблея ООН ухвалила історичну резолюцію щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У середу ввечері Генеральна Асамблея ООН прийняла історичну резолюцію із засудженням російської агресії проти України, передає кореспондент УНН.
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Документ отримав небачену раніше підтримку: за проголосувало 141 держава, проти - 5, утрималося - 35.
Після голосування, його результати зустріли бурхливі овації.
Так, резолюція містить вимогу до Росії негайно припинити вогонь і вивести всі збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах.
Співавторами документа виступило 95 держав.
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Як писав УНН, цього тижня Генеральна Асамблея ООН, що складається з 193 членів, розпочала засідання щодо кризи в Україні в понеділок перед голосуванням цього тижня, щоб ізолювати Росію, висловлюючи жаль з приводу її "агресії проти України" і вимагаючи від російських військ негайно припинити боротьбу.