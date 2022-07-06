Вертолет и самолет семьи Медведчука передали ВСУ – Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, передали на нужды ВСУ. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует УНН.
Детали
Вертолет и самолет изъяли в рамках уголовного производства, открытых по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после того, как он сбежал из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения рф в Украину.
Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под стражу. Его подозревают в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и покушению на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.