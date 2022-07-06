Гелікоптер і літак родини Медведчука передали ЗСУ – Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Гелікоптер і літак, якими користувалася родина народного депутата Віктора Медведчука, передали на потреби ЗСУ. Про це повідомила Національна поліція України, інформує УНН.
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Гелікоптер і літак вилучили в межах кримінального провадження, відкритих за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
У квітні СБУ затримала Віктора Медведчука після того, як він втік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під варту. Його підозрюють у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.