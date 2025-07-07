Где в Украине городской совет потратил почти половину средств на выплату долгов - исследование

В этом году почти половина средств, потраченных Днепровским городским советом, пошла на выплату долгов. Речь идет о 56,8 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Городские советы областных центров тратят почти 40% на зарплаты и компенсации, 12% — на материалы и почти столько же — на капитальные инвестиции.

Однако не все городские советы в Украине имеют одинаковые расходы. Так, например, Криворожский городской совет в 2025 году потратил больше всего не на образование или дороги, а на судебные сборы и судебные взыскания — более 750 тысяч гривен. Черниговский исполком почти половину бюджета отдал на капитальные трансферты, то есть на модернизацию, реконструкцию или строительство (37,3 млн грн). Харьковский городской совет потратил более 24 миллионов на стипендии почетным гражданам (17% от всего бюджета).

Эти данные можно посмотреть в обновленном Реестре публичных финансов. Там внесено 30 688 компаний, большинство из них – это коммунальные учреждения или органы местного самоуправления. Также есть частные компании, которые получают бюджетные деньги, например, за выполнение госзаказов или услуги.

Больше всего бюджетных денег в этом году традиционно потратили крупные учреждения: Пенсионный фонд (688 млрд грн), Налоговая служба (276,9 млрд) и Казначейская служба (176,2 млрд).

Напомним

В Украине начиная с 2020 года 145 депутатов городских советов облцентров (12,5%) досрочно прекратили полномочия. Кропивницкая область - единственная, работающая в первоначальном составе.